Juice WRLD hatte beim Tod 30 Kilo Gras dabei

Der 21-jährige Rapper Juice Wrld ist am Sonntagmorgen in Chicago gestorben.

Juice WRLD wurde nur 21 Jahre alt. Am Sonntag starb er nach einem Krampfanfall am Flughafen. Jetzt schaltet sich die Drogenfahndung ein.

Der erst 21-jährige Rapper, der mit Geburtsnamen Jarad Anthony Higgins heißt, war mit seinem Privatjet unterwegs, bevor er am Flughafen von Chicago starb.passierte beim Ankommen.Die Polizei nahm sofort Ermittlungen auf und verhörte auch die anderen Passagiere des Jets. Die sollen den Beamten laut "TMZ" erzählt haben, dass sich Juice WRLD vor seinem Krampfanfall mehrere Pillen einschmiss.Einer der Befragten soll zu Protokoll gegeben haben, dass der Verstorbene ein Percocet-Problem hatte. Dabei handelt es sich um ein US-Medikament, das eine Mischung des Opioids Oxycodon und des Schmerzmittels Paracetamol ist. An Bord wurde auch ein codeinhaltiger Hustensirup sichergestellt. Auch Codein wird aus Opium isoliertAuch das FBI ist inzwischen involviert. Die Behörde soll den Inhalt mehrerer Koffer beschlagnahmt haben. Der Inhalt: Insgesamt rund 70 Pfund Marihuana (31,75 Kg).Woran Juice wirklich gestorben ist, steht noch nicht fest. Die Obduktionsergenisse der Gerichtsmedizin werden erst am Montagabend US-Zeit (Dienstag in der Früh bei uns) vorliegen.Die Polizei nahm nach dem Vorfall zwei Männer vorläufig wegen Waffenbesitzes fest. Es wurden drei Handfeuerwaffen sichergestellt. Beide Verdächtige wurden inzwischen wieder verlassen. Einer der beiden musste 1.500 Dollar Kaution hinterlegen.