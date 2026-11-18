i Julio Iglesias imago stock&people Missbrauch Sexuelle Übergriffe: Vorwürfe gegen Julio Iglesias Die spanische Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen den 83-jährigen Weltstar eröffnet. Zwei Ex-Mitarbeiterinnen erheben schwere Vorwürfe. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 16:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwere Vorwürfe gegen einen der erfolgreichsten Sänger der Welt: Die spanische Audiencia Nacional hat ein Ermittlungsverfahren gegen Julio Iglesias eingeleitet. Zwei frühere Mitarbeiterinnen werfen dem 83-Jährigen sexuelle Übergriffe und Misshandlungen vor. Der Musiker bestreitet die Anschuldigungen entschieden.

Laut "Bild" muss sich der Weltstar wegen mutmaßlicher Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sowie wegen Körperverletzung und erniedrigender Behandlung ermittelt. Vorwürfe wegen Menschenhandels wies Richter Antonio Piña zurück.

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Ex-Mitarbeiterinnen klagen an

Bei den Klägerinnen handelt es sich um eine frühere Hausangestellte und eine Physiotherapeutin. Beide arbeiteten nach eigenen Angaben 2021 für Iglesias auf seinen Anwesen in der Dominikanischen Republik und auf den Bahamas.

Eine der Frauen legte auch ein Foto vor. Darauf sollen ein Bluterguss an einem Arm sowie zwei Spuren an einem Oberschenkel zu erkennen sein, die von einem gewaltsamen Griff und einem Biss stammen könnten.

Musiker bestreitet Vorwürfe

Auf Instagram bestreitet Iglesias die Vorwürfe vehement: "Mit großer Betroffenheit reagiere ich auf die Anschuldigungen zweier Frauen, die früher in meinem Haushalt beschäftigt waren. Ich bestreite entschieden, jemals eine Frau sexuell missbraucht, unter Druck gesetzt oder respektlos behandelt zu haben. Diese Vorwürfe sind vollkommen falsch und machen mich zutiefst traurig", betont er.

"Noch nie habe ich so viel Boshaftigkeit erlebt. Aber ich habe weiterhin die Kraft, dafür zu kämpfen, dass die Menschen die ganze Wahrheit erfahren, und meine Würde gegen diese schwerwiegenden Anschuldigungen zu verteidigen." Zum Schluss schreibt der 83-Jährige: "Nicht vergessen möchte ich die vielen Menschen, die mir besonders am Herzen liegen und die mir mit liebevollen Nachrichten ihre Zuneigung und Treue gezeigt haben. Ihr Zuspruch hat mir in dieser schwierigen Zeit viel Trost gespendet."

Am 3. Februar 2027 sollen beide Frauen persönlich vor Richter Piña erscheinen. Für die Klägerinnen ist die Eröffnung des Verfahrens bereits ein juristischer Erfolg – noch im Januar hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen abgelehnt.

Iglesias gehört seit Jahrzehnten zu den berühmtesten spanischen Künstlern. Er veröffentlichte rund 80 Alben und verkaufte weltweit mehr als 300 Millionen Tonträger. Jetzt steht ein Strafverfahren im Mittelpunkt, nicht seine Musik.