Chris Pratt verrät Titel von neuem "Jurassic World"

Die Dinos werden also wieder losgelassen. Regisseur Colin Trevorrow und die beiden Stars Laura Dern und Chris Pratt haben auf Instagram dasselbe Foto geteilt.Auf dem Bild ist eine Regieklappe zu sehen, auf der neben dem Datum 24. Februar 2020 auch der Name des zu drehenden Films zu lesen ist - "Jurassic World: Dominion".Zu dem Bild schreiben die Protagonisten der Produktion, dass es sich um den ersten von insgesamt 100 Drehtagen handelt. Chris Pratt lässt außerdem wissen, was der Begriff Dominion bedeutet und gibt auch gleich ein passendes Beispiel. "Der Versuch des Menschen, sich Kontrolle über die Natur zu erlangen".In den Kinos soll der dritte Teil der "Jurassic World"-Reihe im Juni 2021 anlaufen.