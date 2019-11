Just Dance für PS4, Xbox One und Switch gewinnen

Ubisofts Tanz-Serie feiert zehnjähriges Jubiläum. Du kannst mitfeiern – und das Game gewinnen!

Just Dance sorgt seit einem Jahrzehnt dafür, dass vor den Konsolen getanzt wird. In Just Dance 2020 wird das gefeiert – unter anderem mit dem All-Stars-Modus: Die Spieler reisen über 10 Just Dance Planeten und tanzen durch die ikonischsten Songs und Universen des Franchise, um am Ende ihrer Reise einen exklusiven Song freizuschalten.Zudem kehrt der Koop-Modus zurück: Spieler können sich für mehr Spaß mit ihren Freunden zusammentun. Der Koop-Modus bringt die Spieler zusammen, um ihren Score zu kombinieren und die Tanzfläche zu dominieren.Zur Feier des Jubiläums verlostje ein Exemplar von Just Dance 2020 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.