Für 20 Mio. Likes gibt's ein neues Album von Bieber

Schenken ihm seine Fans einen Instagram-Rekord, will Justin Bieber seine Platte noch vor Weihnachten veröffentlichen.

Eigentlich hat Justin Bieber ja schon angekündigt, sein neues Album noch 2019 herauszubringen. Seit "Purpose" (2015) warten seine Fans auf neue Original-Songs ihres Idols. Nun will Justin ein bisschen Liebe für seinen Einsatz sehen."Wenn das hier 20 Millionen Likes bekommt, veröffentlicht Justin Bieber vor Weihnachten ein neues Album", verlautbart der Sänger auf Instagram. "Teilt es, gebt ihm ein Like, postet es in eurer Story, ich muss die Nachfrage spüren", führte Justin weiter aus. "Ich liebe es, dass ihr dahinter steht! Ich bin fast fertig [mit dem Album, Anm.] aber eure Unterstützung wird mich schneller machen lassen."In acht Stunden sammelte das Posting immerhin schon fünf Millionen Likes. Schafft es 20 Millionen, wäre das ein Insta-Rekord. Kein Promi schaffte bisher mehr als 18.673.431 Likes – so viel war Kylie Jenners erstes Bild von Töchterchen Stormi "wert".In der ewigen Bestenliste liegt aber auch sie nur auf Platz zwei. Im Rahmen eines Weltrekordversuchs wurde Kylie von einem Ei (mittlerweile über 50 Millionen Likes) überholt