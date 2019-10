Das bekam Hailey in der Hochzeitsnacht zu sehen

Die Biebers bekamen beim ersten gemeinsamen Job einen guten Teil des Geld, das ihre Hochzeit gekostet hat wieder rein. Dafür zeigten sie viel Haut.

Die Hochzeit von Hailey und Justin Bieber. Wie viel der erste gemeinsame Job des Ehepaares gebracht hat, wurde nicht verraten, aber es hat sich sicher ordentlich ausgezahlt.Die Tätigkeit wird den Biebers gleich vertraut vorgekommen sein. Denn genau wie in der Hochzeitsnacht, ließen die beiden auch für Calvin Klein die Hüllen fallen. Was sonst nur Hailey zu sehen bekommt, prangt jetzt von Plakatwänden und Magazinseiten.Viel Körperkontakt, viel Haut und wenig Wäsche soll Fans animieren, zu Weihnachten Unterwäsche im Partnerlook zu kaufen.Alle Fotos des sexy Shootings gibt's in der Fotoshow oben.