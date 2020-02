Justizministerin Zadic trägt jetzt Brille

Auf den Social Media-Kanälen im Internet zeigt sich Justizministerin Alma Zadic seit kurzem anders als zuvor. Was steckt dahinter?

So haben wir Justizministerin Alma Zadic (Grüne) bisher nicht gesehen: In den letzten Tagen tauchten auf ihrem Instagram- und Facebook-Profil Fotos auf, auf denen sie eine Brille trägt.So etwa vergangene Woche, wo sie an einem Tag zuerst die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) und danach Vertreter der EU traf.Eine Typveränderung? Nein, klärt ihr Sprecher auf. Sie trage zwar oft Kontaktlinsen, aber auch regelmäßig Brille. Einen gewissen Hintergrund hat es nicht, dass sich Zadic gerade jetzt mit Brille zeigt. Eine Strategie bei der Foto-Auswahl gebe es nicht.Mit Bures sprach Zadic über Opferschutz und Gewaltprävention. Im Austausch mit dem Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Margaritis Schinas und der EU-Innenkomissarin Ylva Johansson standen Themen wie die Europäische Staatsanwaltschaft und der Kampf gegen Hass im Netz an.