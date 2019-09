K. Kardashian: "Ich kann nicht aufhören zu weinen"

Keiner ist so brutal wie die Familie: Kim Kardashian machte Geburtstagskind Kourtney so fertig, dass sie kurz davor war, ihre Feier abzublasen.

Kim verriss alle Kleider für die 40er-Feier

Undankbare Schlampe

Versöhnungsgeschenk von Versace

Kourtney Kardashian wird 40 und hat mit dem Älterwerden einige Probleme. Superzicke und Schwester Kim (38) machte sie verbal fertig, anstatt ihr zu helfen. Woher man das alles weiß? Natürlich weil die Kardashians jede grausliche Szene des Familientwists in ihrer Sendung "Keeping up with the Kardashians" breittraten.Das Drama nahm seinen Ausgang, weil Kourtney das perfekte Kleid für ihre 40er-Party suchte. Sie lud Kim ein, um ihr zu zeigen, was in der engeren Auswahl war. Statt Lob gab's von Kim eine Verbalwatsche nach der anderen. Sie warf der älteren Schwester auch vor, ihren Style zu kopieren.Erst beflegelten sie sich persönlich, dann ging's tagelang per SMS weiter. Kim warf Kourtney vor die "größte, undankbare Schlampe" zu sein. Die Schwester schoss zurück, Kim sei kleinlich und engstirnig. "und das sind die Probleme, die du hast?"Schließlich wurde Kourtney alles zu viel und sie brach in Tränen aus. "Ich hasse es, der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu sein, ich kann nicht aufhören zu weinen. Ich will niemanden um mich haben."Kourtney spielte mit dem Gedanken, ihre Party abzusagen. Doch die kleine Schwester Khloe (35) redete ihr gut zu und schließlich kam die Rettung in Gestalt von Kim persönlich – die ihr ein Kleid kaufte."Kourtney ist wirklich emotional dieser Tage. Ich bin nach wie vor aufgebracht wegen ihr und ihres Stylisten, aber jetzt ist nicht die richtige Zeit dafür. Ich will, dass sie fantastisch ausschaut", zeigte sich Kim versöhnlich.Selbst Kourtney musste zugeben, dass das Donatella-Versace-Einzelstück perfekt für die Feier war. "Das Kleid von Kim ist sexy und chic", freute sich das Geburtstagskind. "Ich glaubt, es ist ein Friedensangebot und ich bin bereit, es zu akzeptieren."