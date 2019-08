Kaffeegenuss unter dem Klang der Kirchenglocken

Seit 2011 betreibt Robert Gruber in der früheren Aufbahrungshalle in der Kirche zur Heiligen Dreifaltigkeit sein "People on Caffeine"-Cafe. Im Herbst wird erweitert.

Um dieses Kaffeehaus zu finden, muss man genau hinsehen. Etwas versteckt, in der ehemaligen Aufbahrungshalle der Kirche zur Heiligen Dreifaltigkeit, auch bekannt als Alserkirche, in der Schlösselgasse 21 (Josefstadt) lädt Besitzer Robert Gruber (37) Kirchengänger und andere Kaffee-Liebhaber zu einer kurzen Pause in sein "People on Caffeine"-Cafe ein.Neben Third Wave-Kaffee – also Kaffee, der höchsten Qualitätsansprüchen in punkto Anbau, Vertrieb, Röstung und Zubereitung genügen muss – bietet Gruber hier kleine süße Snacks wie Torten oder Kuchen an. Derzeit ist das gemütliche Cafe nur 40 Quadratmeter groß, Platz für gerade einmal acht Sitzplätze. Doch das soll sich bald ändern. "Ab Herbst mieten wir von der Kirche weitere rund 80 Quadratmeter Innenfläche und rund 45 Quadratmeter Garten dazu", erklärt Gruber gegenüber "".Liegt derzeit der Fokus noch auf Kaffee und Kuchen, will Gruber ab Herbst auch Tee, alkoholfreie Getränke, etwa hausgemachte Eistees oder Fruchtsäfte sowie Bier und Wein anbieten. Ab dann soll es auch ein kleines Frühstücksangebot mit Croissants, Porridge, Müsli, Fruchtsalat oder Breakfast-Sandwiches geben. Für die kleine Mittagspause sind Sandwiches und Toasts in vegetarischer und nicht-vegetarischer Variante geplant. Die Kuchen, Torten und Süßspeisen werden weiterhin von AlexArts "Unser Kaffee kommt von Prem Frischkaffee und einem lokalen Röster. Zusätzlich haben wir monatlich auch einen internationalen Gaströster zu Besuch", so Gruber. Im Herbst sollen die Röster-Künste richtig herausgefordert werden, denn ab dann soll es für die Gäste Kaffee-Cocktails und Neuinterpretationen der Wiener Kaffeeklassiker geben. (lok)