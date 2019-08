Vor 7 ' Kampfsport-Polizistin (22) legt Räuber aufs Kreuz

Eine Polizistin konnte den Angriff abwehren und den Täter fixieren. Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com/Symbolbild

Am Donnerstag um kurz nach 21 Uhr kam es in Wals zu einem Raubversuch. Am Nachhauseweg wurde eine Polizistin von einem 24-jährigen Serben angegriffen.