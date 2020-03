Wie wirkt sich wärmeres Wetter auf Corona aus?

Die Überlebensfähigkeit des Coronavirus hängt von vielen Faktoren, wie Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, ab. Das Virus gilt aber als hitzeempfindlich.

Wie lange das Coronavirus außerhalb eines Lebewesens überleben kann, hängt von vielen Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Beschaffenheit der Oberfläche sowie vom speziellen Virusstamm und der Virusmenge ab.Im Allgemeinen sind humane Coronaviren nicht besonders stabil auf trockenen Oberflächen. In der Regel erfolgt die Inaktivierung in getrocknetem Zustand innerhalb von Stunden bis einigen Tagen. Das Virus gilt aber als hitzeempfindlich.Fest steht auch, dass das Virus nicht durch Lebensmittel übertragen wird. Die Sorgen bezüglich der Nahrungsmittel sind nach derzeitigem Wissenstand also unbegründet."Nach dem Auftreten von Erkrankten in Österreich aufgrund der Atemwegserkrankung COVID-19 durch das neuartige Coronavirus taucht immer wieder die Frage auf, ob das Virus auch über Lebensmittel übertragen werden kann. Nach dem derzeitigen Wissensstand sind Lebensmittel sicher und kommen als Überträger der Viren nicht in Betracht" erklärt Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbandes der Lebensmittelindustrie.Aufgrund der bisher ermittelten Übertragungswege und der relativ geringen Umweltstabilität von Coronaviren ist es nach derzeitigem Wissensstand auch unwahrscheinlich, dass Waren oder Bedarfsgegenstände wie Spielwaren oder Werkzeuge Quelle einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sein könnten.Coronaviren werden über Mensch-zu-Mensch übertragen. Wie bei der saisonalen Grippe werden daher folgende Maßnahmen empfohlen:- Waschen Sie Ihre Hände mehrmals täglich mit Wasser und Seife oder einem alkoholhaltigen Desinfektionsmittel- Bedecken Sie Mund und Nase mit einem Papiertaschentuch (nicht mit den Händen), wenn Sie husten oder niesen- Vermeiden Sie direkten Kontakt zu kranken Menschen