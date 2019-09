Fan-Hysterie wegen Kanye Wests 'Jesus is King' in NY

Kanye West hat den Release seines neuen Albums "Jesus is King" erst für Freitag versprochen, dann für Sonntag. Sein Fans füttert Kanye Häppchen.

Freestyle-Überrraschung am Sonntag in der Früh

Zweite Listening Party in 3 Tagen - Fans kommen wieder umsonst

Euphorische Reaktionen auf erste Hörproben

Viele Fans wütend

Seit Freitag sind Kanye Wests Fans in einem ständigen Wechselbad der Gefühle. Kanyes neuntes Album "Jesus is King" hätte am Freitag releaset werden sollen. 2.000 Leute kamen laut " Rolling Stone " am Freitag ins Fox Theatre in Detroit. "We're going to show y'all three things tonight", versprach West, der mit Frau Kim Kardashian und Tochter North gekommen war. Zur Enttäuschung der Menge war sein versprochenes Album nicht dabei.Kanye vertröstete die Fans auf Sonntag. Doch der Rapper hatte am Sonntag einen Fixtermin, den er auch für das neue Album nicht ausfallen ließ. Jeden Sonntag feiert er die Messe,Am Sonntag fand der Gottesdinest in einer Kathedrale im New Yorker Stadtteil Queens statt. Kanye war am Tag, an dem "Jesus is King" erscheinen sollte, in Bestleistung und begann Freestyle-zu-rappen. Die Fans zuckten aus:Am Sonntagabend marschierten die Fans in New York wieder auf. Und wieder gröhlten alle mit Kanye mit:Um 20.30 Uhr Ortszeit war Manhattans United Palace gesteckt voll. Kim hatte im Namen von Kanye am Freitag versprochen, nach der Listening Party würde das neue Album gedroppt.Zur Enttäuschung aller hielten sich die beiden nicht an ihre Versprechen. Warum das Album nicht kam und wann es endlich veröffentlicht werden soll – Kim und Kanye schweigen dazu.Die ersten Fan-Reaktionen auf die Ausschnitte, die Kanye bereits hören ließ, sind trotzdem euphorisch. Beim neuen Album soll sich Kanye selbst übertroffen haben.Hier schnitt einer der Fans die Listening Party in New York mit (nur Ton):Wütende FansEinige Fans fühlen sich aber auch kräftig verarscht. Das Album ist nach tagelangem Hin und Her inklusive Versprechungen von Kim Kardashian noch immer nicht da. Merchandise gibt es allerdings schon: