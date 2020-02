Kanzler Kurz verrät, womit er erstes Geld verdient hat

Sebastian Kurz besuchte am Donnerstag die "Heute"-Redaktion in Wien-Heiligenstadt und gewährte in einem Wordrap persönliche Einblicke.

Das Beste aus beiden Welten – das bekam Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) Donnerstagvormittag beizu sehen. In der Verlagszentrale in Wien-Heiligenstadt arbeiten die Journalistinnen und Journalisten in einem Newsroom an der Tageszeitung, dem Digitalauftritt und den Social-Media-Plattformen. "Der Spruch kommt mir bekannt vor", schmunzelte Kurz bei der Beschreibung unserer journalistischen Arbeitsweise in Anlehnung an seine Zusammenfassung der türkis-grünen Übereinkunft.Nachdem der Kanzler jeden Mitarbeiter per Handschlag begrüßt hatte, sich einen Überblick über die Aufgabenbereiche und Andruckzeiten verschafft hatte, nahm er sich Zeit für einen Wordrap. Im Videoverrät der Kanzler, dass er Schnitzel lieber als Schweinsbraten mag, im Anlassfall privat "eher Bier, manchmal aber auch Wein" trinkt und zuhause nicht wirklich zu vielen Dingen kommt.Einen selten Einblick in sein persönliches Leben gewährte der Kanzler auf die Frage, was seine Partnerin häufig zu ihm sagt. Die Thematik, die Kurz dann beschrieb, kennen wohl viele Österreicher. Kurz' Partnerin will häufig wissen: "Wann kommst du heute heim – und wann wirklich?" Da Kurz ja bekanntlich dafür einsteht, Grenzen und natürlich das Privat-Klima zu schützen, zieht er eine Linie und antwortet bei der Frage nach seiner Familienplanung elegant mit: "Das bespreche ich daheim."Apropos: Wenn der Kanzler abends nachhause kommt, spielt sich neben Gesprächen mit seiner Lebensgefährtin und ein bisschen Netflix (Lieblingsserie im Video) nicht mehr viel ab. Kurz: "Ich bin meistens so hundsmüd, dass ich sofort einschlaf." Womit er sein erstes Geld verdient hat? "Tennistrainerstunden geben für Kinder."Und jetzt: Aufschlag für den Kanzler – reinklicken in den-Wordrap …