Sänger und Komponist Karel Gott ist tot

Karel Gott ist tot. Er war seit Jahrzehnten unter anderen als Sänger des "Biene Maja"-Liedes berühmt.

Der tschechische Schlagersänger und Komponist Karel Gott ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Generationen von deutschsprachigen Kindern wuchsen mit seiner Interpretation des "Biene Maja"-Titelliedes auf.Im September 2019 hatte der tschechische Sänger seine Fans auf Facebook darüber informiert, dass bei ihm akute Leukämie diagnostiziert wurde (heute.at berichtete) . Bereits im November 2015 wurde bei ihm Krebs (Non-Hodgkin-Lymphom) diagnostiziert, das erste Mal erfuhr man davon als er in seiner Villa in Prag-Smichov einen Schwächeanfall erlitt und seine Frau ihn ins Spital bringen musste. Damals hieß es anfangs, er müsste am Herz operiert werden. Nach mehrmonatiger Behandlung galt er nach Ansicht der Ärzte seit Juli 2016 jedoch als geheilt.Karel Gott wurde 1939 in Pilsen in der damals von den Nazis besetzten Tschechoslowakei geboren. Im Alter von sechs Jahren zog die Familie nach Prag. Nach einigen Auftritten in Tanzcafés studierte er Anfang der 1960er am dortigen Konservatorium Gesang.In den 1960er und 1970er Jahren wurde er als Schlagersänger auch im deutschsprachigen Raum berühmt. 1968 nahm er sogar für Österreich mit dem von Udo Jürgens geschriebenen Lied "Tausend Fenster" am Eurovision Song Contest teil. Er schafft es auf den 13. Platz:Zu seinen in Deutschland populären Hits zählen die Titel "Weißt du wohin", "Schicksalsmelodie", "Einmal um die ganze Welt", "Bábicka", "Nie mehr Bolero", "Das Mädchen aus Athen", "Jede Nacht" oder "Fang das Licht".Was Udo Jürgens mit "Vielen Dank für die Blumen" beim Zeichentrickklassiker "Tom und Jerry" gelang, schaffte auch Karel Gott. Generationen von Kindern und späteren Erwachsenen kennen die berühmteste Biene der Welt "namens Maja" nur mit einem Soundtrack, dem von Karel Gott.Es gibt keine offiziellen Angaben über die Anzahl seiner verkauften Alben. Schätzungen zufolge wurden mehr als 30 Millionen Tonträger verkauft. Allein in Tschechien und der Slowakei verkauften sich seine Alben insgesamt etwa 15 Millionen Mal, wofür ihm als bisher einzigem Interpreten eine Diamantene Schallplatte durch den bedeutendsten tschechischen Verlag Supraphon überreicht wurde. Noch 2012 spazierte Karel Gott vor Gesundheit strotzend durch Wien . Leser-Reporter Erich Janschitz traf Karel mit seiner Frau Ivana am Stephansplatz. Der Star genoss das damals traumhafte Frühlingswetter bei einer Shoppingtour auf der Kärntner Straße.