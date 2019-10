Statt Alkotest klickten plötzlich die Handschellen

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in Klagenfurt (Kärnten) hat die Polizei einen Serieneinbrecher ausfindig machen können.

Schaden: Mehrerer 10.000 Euro

Bei der routinemäßigen Kontrolle eines Fahrzeuglenkers im Stadtgebiet von Klagenfurt am Wörthersee, stellte sich heraus, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gestohlen waren.Im Zuge der weiteren Erhebungen konnten dem 29-jährigen Slowenen im Zeitraum der letzten zwei Monate weitere acht Einbruchsdiebstähle in Gewerbetriebe sowie in eine Lehranstalt im Raum Klagenfurt nachgewiesen werden. Außerdem wird er bereits wegen drei Einbrüchen aus den Jahren 2014, 2015 und 2018 gesucht.Der 29-jährige ist zu den Einbrüchen teils geständig. Ob die Taten von ihm alleine oder unter Mithilfe von weiteren Personen durchgeführt wurden, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Durch die Einbrüche entstand ein Gesamtschaden von mehreren 10.000 Euro.