Bezahl-Service buchte Einkauf vier Mal (!) ab

Die Kreditkarten-Firma "card complete" (vormals VISA) buchte bei einem Wiener mehrere Beträge gleich vierfach ab. Das Unternehmen spricht von einem "technischen Fehler". Zurücküberwiesen wurde das Geld bisher noch nicht.

"Es kam keine Benachrichtigung"

Niemand ging ans Service-Telefon

"card complete" spricht von Fehler

Dieser Einkauf von Lebensmitteln brachte einem 34-jährigen Wiener keinen Genuss: Als Borislav G. am 22. April nach dem Bezahlen vom Supermarkt in Richtung Wohnung ging, ahnte er noch nichts. Zu Hause angekommen, checkte er sein Konto – und musste schlucken: "Da wurde derselbe Einkaufsbetrag wenig später noch drei Mal abgebucht!", kommentierte er seinen Kontoauszug in einer Mail an die-Redaktion"Dass es so etwas bei uns in Österreich geben darf, ist unvorstellbar", zeigte er sich fassungslos.Besonders schwer zu verdauen ist der Vorfall für den Wiener, weil sein Konto dadurch ins Minus rutschte. Nicht nur in Corona-Zeiten äußerst unangenehm.Gleich zu Beginn vermutete er bereits einen fiesen Fehler. Aber ereilte ihn eine dahingehende Benachrichtigung? Fehlanzeige!Als Betroffener "finde ich es unverantwortlich, nicht gleich informiert werden", machte er seinem Ärger Luft.Damals wollte er schnell Klarheit haben und griff zum Hörer. Nur Service-Mitarbeiter erreichte er keinen. Dabei wählte er mindestens so oft die Hotline, wie bei ihm Geld falsch abgebucht wurde. "Nach etwa sieben Anrufen und dreißig Minuten in der Warteschleife habe ich dann aufgegeben."Auf Anfrage vonmeldete sich die Pressestelle der Firma und bestätigte die mysteriösen Vorgänge: "Aufgrund technischer Probleme kam es am 22. April zu Mehrfachbuchungen bei einigen Kartentransaktionen."Weiter hieß es: "Das Problem wurde von card complete bereits behoben. Die Korrektur der Buchungsbeträge wird von card complete automatisch durchgeführt."Das Unternehmen entschuldigte sich sogar förmlich: "Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten bei unseren Kunden und Akzeptanzpartnern" und empfahl, die nächsten Zahlungsvorgänge sorgfältig zu prüfen.Auch ohne Empfehlung würde das Borislav G. wohl weiter machen.Bis gestern hatte er sein Geld noch nicht zurück. Bleibt nur zu hoffen, dass es für ihn nicht ebenso unerreichbar bleibt, wie die Service-Hotline.