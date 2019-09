Kate Moss hat es 25 Jahre vor uns getragen

Wie die aktuellen Instagram-Stars die Looks der Stilikone Kate Moss kopieren - und welche man jetzt nachkaufen kann.

Sie gehört bis heute zu den wichtigsten Supermodels der Welt: Kate Moss. Seit den 90ern ist sie eine Stilikone und gerade jetzt, wo alle wieder die Zeit der Crop-Tops und Plateau-Sneakers wieder hochleben lassen, sind ihre Looks gefragt wie nie!Sieht man sich die aktuellen Kollektionen an, scheint es als hätte sich die Zeit nicht wirklich weiter gedreht. Wer in alten Foto-Archiven kramt, kann die Inspirationen für die aktuellen Instagram-Trends finden - und da ist Kate Moss ganz vorne mit dabei!Stets stilvoll am Roten Teppich unterwegs, ist sie besonders in den 90s mit ihrem damaligen "Boyfriend", Hollywood-Star Johnny Depp, aufgefallen. Stets chic gekleidet, während er den Straßen-Look pflegte, waren die beiden nicht nur stilmäßig ein ungleiches Paar. Nach nur einem Jahr turbulenter Beziehung war dann Schluss. Trotzdem eine Legende.(mia )