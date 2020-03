Katy muss wegen Corona Hochzeit verschieben

150 Gäste waren zur Hochzeit von Popstar Katy Perry und Orlando Bloom eingeladen. Jetzt wird die Veranstaltung vorerst abgesagt.

Über 1.050 Personen in Japan an Virus erkrankt

Eigentlich wollten die schwangere Sängerin Katy Perry und Orlando Bloom schon Anfang Sommer in Japan heiraten. Doch nun muss die Hochzeit verschoben werden. Der Grund: Das Corona-Virus."Geplant war die Hochzeit mit 150 Gästen in Japan. Katy hat sich so darauf gefreut, mit Babybauch zum Altar zu schreiten. Beide waren glücklich, dass die Vorbereitungen für die Hochzeit so gut voran schritten. Doch jetzt müssen sie wegen Corona eine Zwangspause einlegen", verriet eine anonyme Quelle gegenüber Japan. Mehreren US-Berichten zufolge haben sich in Japan über 1.050 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Zwölf Personen sollen bereits gestorben sein.Katy Perry hatte erst vor Kurzem mit ihrem neuen Musikvideo ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Eine Szene im Clip zeigt, wie die Sängerin ihren Babybauch streichelt.