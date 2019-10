Riesen-Ansturm auf neuen Katzenstreichler-Job

Dieses "Job-Angebot" bringt viele Katzenfreunde regelrecht zum Schnurren. Immer mehr Tierliebhaber melden sich, um die Samtpfoten mit Streicheleinheiten zu verwöhnen.

Knapp 50 Samtpfoten

Babykätzchen noch schreckhaft

"Katzenstreichler dringend gesucht" – diese Meldung von Verantwortlichen des Assisihofs in Frankenburg (Bez. Kirchdorf) sorgte für reichlich Gesprächsstoff.Und offensichtlich haben Tierfreunde regelecht auf diesen "Traum-Job" gewartet. Denn der Ansturm potenzieller Katzenstreichler ist riesig. "Bei uns stand kurz nach Bekanntwerden dieser Aktion das Telefon kaum noch still", so Judith Unterdörfler, Pressesprecherin des Tierschutzvereins.Es waren schon rund 40 Tierfreunde in Frankenburg und verwöhnten einige der knapp 50 Samtpfoten mit vielen Streicheleinheiten. Vor allem Kinder können sich kaum von den Stubentigern trennen."Wir hatten auch schon einen Kindergeburtstag bei uns. Es ist ganz unterschiedlich. Manche bleiben eine Stunde, andere den ganzen Nachmittag", so Unterdörfler.So ist auch Arbeiter Franz dem Aufruf gefolgt und nach der Arbeit extra zum Katzen streicheln gekommen. Laut den Tierschützern hatte er gleich einen guten Draht zu Kater "Schnurrli". Danach unterstützte er die Tierschützer auch noch bei Aufräumarbeiten nach dem Abriss einer Scheune.Tierschützerin Andrea kümmerte sich um Kater "Leo". Gemeinsam mit seinem Schwesterchen wurde der Vierbeiner einfach ausgesetzt.Allerdings dürfen nicht zu viele Katzenstreichler auf einmal kommen. Einige Tiere, vorwiegend die Babykätzchen, sind oft noch sehr schreckhaft.Wer jetzt auch noch auf den Geschmack gekommen ist, muss aber nicht in Stress verfallen. Denn die Katzenstreichler-Aktion ist zeitlich nicht begrenzt. Tierliebhaber können jederzeit nach Terminvereinbarung vorbeikommen.