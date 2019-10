Neuer "Job" in OÖ: Katzen-Streichler

Katzen-Liebhaber aufgepasst! Der Assisi-Hof in Frankenburg (Bez. Vöcklabruck) hat jetzt den "Traumjob" für euch, sucht ab sofort Katzenstreichler.

Unter den Vierbeinern befinden sich viele Jungtiere.

Streicheleinheiten nach Terminabsprache

Insgesamt 48 Katzen, darunter 35 Jungtiere, werden aktuell im Assisi-Hof in Frankenburg (Bez. Vöcklabruck) versorgt. Viele der Samtpfoten sind ungewollte und oft ausgesetzte Tiere.So wie die Geschwister „Lea" und „Leo", die entlang einer Schnellstraße gefunden wurden oder der kleine, zurückgelassene schwarze Kater Elvis.Um den Vierbeinern den Start in ihr zweites Katzenleben zu erleichtern, suchen Mitarbeiter des oberösterreichischen Gnadenhofs nun Tierfreunde, die die Katzen mit Streicheleinheiten verwöhnen.„Die meisten Tiere wurden einfach alleine zurückgelassen oder sogar gequält. Fast alle Katzen sind in einem entkräfteten, meist kränklichen und leider sehr oft traumatisierten Zustand, wenn sie auf unseren Assisi-Hof kommen" so Hofleiterin Ulrike W.Tierfreunde können den Vierbeinern mit Streicheleinheiten nun die Nähe zum Menschen wieder als positives und als etwas Schönes vermitteln.Die ehrenamtlichen Katzenstreichler müssen einen Termin vereinbaren, um die Stubentiger am Assisi-Hof zu besuchen. Und dann können sie mit dem Verwöhn-Programm für die Samtpfoten auch schon beginnen. "Der Bezug zum Menschen wird neu gestärkt und die Tiere gewinnen wieder an Vertrauen in menschliche Nähe", so die Hofleiterin.Übrigens: Die Katzen sollen bald wieder an neue Familien vermittelt werden. Hier können sich alle Tierfreunde einen Überblick über die aktuellen Hof-Bewohner machen.