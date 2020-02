Käufer-Abzocke: Diese 5 Produkte lügen uns an

Der Lebensmittel-Check kürte die größten Lebensmittel-Lügen mit der "Konsum-Ente". Kelly's Chips führen die Liste an.

Jedes Jahr bringt konsument.at den Lebensmittel-Checkin dem die fünf ärgerlichsten Produkte gekürt werden. Mit einem Award, in dem gebrochene Verkaufsversprechen thematisiert werden. 5.300 Personen stimmten 2019 über die dreistesten Lebensmittel ab.Der Negativpreis "Konsum-Ente" geht dieses Jahr an "Kelly`s Classic salted Chips".Wer gerne Chips isst, hat es möglicherweise bereits bemerkt: Der Inhalt weicht stark von der Packungsgröße ab. Die Definitionen haben sich geändert. In einer Packung befinden sich nur mehr 150 Gramm statt ehemals 175 Gramm. Hinzu kommt eine verdeckte Preiserhöhung.Den Projekt Lebensmittel-Check gibt es seit 2010. Er wurde mit dem Ministerium für Konsumentenschutz ins Leben gerufen, um die Möglichkeit zu schaffen potenziell irreführende Lebensmittel zu melden.Von den 1.000 Veröffentlichungen auf lebensmittel-check.at kamen 100 Meldungen im vergangenen Jahr dazu. Die Beschwerden betreffen die Zusammensetzung, irreführende Herkunftsangaben oder versteckte Preiserhöhungen.Die detaillierte Auswertung in der aktuellen Ausgabe von Konsument.