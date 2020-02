Kaum wird Foto öffentlich, ist 100.000-€-Dieb gefasst

Zahlreiche anonyme Hinweise führten die Ermittler auf die richtige Spur. Der Gesuchte soll im Dezember 2019 einen offen stehenden Banktresor ausgeräumt haben.

Erst am Dienstag hatte die Wiener Polizei Fotos eines mutmaßlichen Diebes veröffentlicht, nachdem bereits seit 20. Dezember gefahndet wurde – "Heute" berichtete. Der Mann steht im Verdacht, mehr als 100.000 Euro aus einem unversperrten Tresor einer Bank in Wien-Landstraße entnommen zu haben.Nur zwei Tage nach der öffentlichen Fahndung konnte der Gesuchte auch schon von der Exekutive gestellt werden. Mehrere anonyme Hinweise zur Identität des bis dahin Unbekannten waren beim Landeskriminalamt eingegangen.Als die Ermittler den Hinweisen nachgingen und mehrere Personen kontrollierten, stießen sie dabei auch auf den Gesuchten. Diesen konnten sie leicht wiedererkennen, denn er trug sogar idente Kleidung und den selben Rucksack, der bei der Tat verwendet worden war.Von den Beamten mit den Vorwürfen konfrontiert legte der nicht vorbestrafte 49-jährige Österreicher ein umfangreiches Geständnis ab. Er gab als Motiv Geldnot und die sich überraschend bietende Gelegenheit an. Teile der Beute konnten beim Festgenommenen sichergestellt werden.Weil der 49-Jährige laut Landespolizeidirektion greifbar, geständig und nicht vorbestraft ist, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts des schweren Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt.