Erster junger Habichtskauz durfte Nistkasten verlassen

In der Vier-Pfoten-Station Haringsee wagte sich der erste junge Habichtskauz der diesjährigen Aufzucht aus seinem Nestchen.

Große Freude über erste Erkundungen außerhalb des sicheren Nestchens: In der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (Bezirk Gänserndorf) hat sich der erste junge Habichtskauz des Jahres ins Freie getraut. Er ist der erste der diesjährigen Nachzucht im Rahmen eines Wiederansiedelungs-Projekt für Habichtskäuze.Auch aus den anderen Nestboxen konnten Mitarbeiter der Tierstation immer wieder bereits neugierige Flausche-Köpfchen herauslugen sehen. Es wird im Gehege also in den nächsten Tagen und Wochen immer mehr los sein. Der Habichtskauz ist nach dem Uhu der zweitgrößte Vertreter der Eulenfamilie Mitteleuropas.Das Lieblingsessen der schönen Tiere sind übrigens Wald- und Feldmäuse. Mehr Infos zu diesen und anderen Vögeln gibt es hier