Petition fordert Kreuze im Krankenhaus Nord

Das Krankenhaus Nord hat sich gegen Kreuze im Patientenzimmer entschieden. Eine Petition setzt sich nun für das Aufhängen des religiösen Symbols ein.

Runde Birkenwald-Sticker verschönern seit der Eröffnung die Patientenzimmer im Krankenhaus Nord (Floridsdorf). Kreuze suchen Patienten vergeblich ( "Heute" berichtete ). Das fehlende religiöse Symbol löste heftige politische Debatten aus, auch die Erzdiözese Wien meldete sich zu Wort.Eine Petition will das Aufhängen des Kruzifixes im Krankenhaus nun durchsetzen. Auf der europäischen Plattform "CitizienGo" wurde das Gesuch am 8. Februar hochgeladen. Erstellt und ins Leben gerufen wurde es vom deutschsprachigen Team von CitizenGO, wie ein Sprecher erklärt. Das Team warnt davor, dass es "neue Bestrebungen" gebe, das Kreuz aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen. "Wir dürfen diesen nicht nachgeben, denn das Kreuz gehört untrennbar zu unserer Kultur".Weiter heißt es, dass "das Kreuz vor allem als Trost und Stärkung für die Patienten" diene. Und: "Für Gläubige ist es ein Zeichen dafür, dass Krankheit und Tod nicht das letzte Wort haben."Gleichzeitig wendet sich die Petition auch mit einem offenen Brief an Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Darin wird der Stadtchef aufgefordert, "umgehend zu veranlassen, dass die Verantwortlichen im KAV und im Krankenhaus Nord in den Zimmern der Klinik Kreuze aufhängen lassen" sollen. Ein direktes Gespräch haben die Initiatoren aber noch nicht gesucht, so ein Ludwig-Sprecher.5.489 Personen (Stand 20. Februar, 13 Uhr) haben sich bislang als Unterstützer eingetragen. 10.000 sind das Ziel.Wie berichtet, wurde das Weglassen des religiösen Symbols bereits in der Planungsphase des neuen Krankenhaus getroffen. Der Grund war, "dass sonst nur vielleicht ein religiöses Symbol in den Zimmern ist, und das auch andere Konfessionen diskriminieren könnte". Dafür befindet sich auf Ebene drei des Spitals ein Seelsorgezentrum mit einer christlichen Kapelle, einer Moschee und einem jüdischen Gebetsraum. Auf Wunsch kommen Seelsorger auch direkt zu den Patienten ins Zimmer.