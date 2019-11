Fix zsam oder Freunde? Hier hält Keanu Händchen

Eiskalt im Kino, extrem nett privat und verschlossen, wenn es um die Liebe geht: Hat Keanu Reeves hier seine Freundin vorgestellt?

Am Samstag kam Keanu Reeves (55) zur LACMA Art + Film Gala in Los Angeles. An sich nicht außergewöhnlich, außer, dass er den blauen "Red Carpet" händchenhaltend entlang ging. Die Frau an seiner Seite ist Künstlerin Alexandra Grant (46).Reeves und Grant sind seit Jahren befreundet. Sie besitzen seit 2017 gemeinsam den Verlag X Artists' Books und haben bei zwei Büchern zusammengearbeitet.Schon 2011 schrieb Keanu Reeves "Ode to Happiness", Grant illustrierte das Buch. Das Buch soll eher zufällig zustande gekommen sein. Keanu dichtete lustig gemeinte, falsche "Selbstmitleidsgedichte" für eine Freundin, Janey Bergam. Sie gab die Gedichte ohne sein Wissen an Grant weiter. Grant illustrierte sie und machte ein Buch daraus – als Scherz. Erst als bei einer Feier jemand am Tisch sagte "Ich will fünf Ausgaben, bitte", kamen die beiden auf die Idee, das Buch wirklich zu verlegen.Das zweite Buch namens "Shadows" besteht aus Fotografien von Reeves Schatten, die Grant während des John Wick Drehs immer wieder fotografierte.Die beiden sind also schon seit Jahren eng befreundet. Aber ist da mehr? Keanu Reeves hat die Beziehung, die schon Jahre dauern könnte, nie offiziell bestätigt.