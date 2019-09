Nur Männer am Flieger für Rückführungen

Wolfgang Peschorn ist der Innenminister in der Übergangsregierung.

Das Innenministerium äußert sich zur Charteroperation nach Afghanistan: Es würden nur alleinreisende, volljährige Männer abgeschoben.

Nur Männer mit negativem Asylbescheid

Mit der aktuell geplanten Charteroperation nach Afghanistan wird weder eine Rückführung von Frauen noch von unbegleiteten minderjährigen Antragstellern oder Familien erfolgen. Das bestätigt jetzt das Innenministerium in einer Aussendung. Demnach befinden sich ausschließlich alleinreisende, volljährige Männer auf diesem von der europäischen Grenzschutzagentur Frontex organisierten Flug mehrerer EU-Mitgliedstaaten.Die Republik Österreich führt wie auch andere EU-Staaten Charteroperationen nach Afghanistan durch ("Heute.at" hat berichtet) Es werden ausschließlich Personen nach Afghanistan rückgeführt, deren Verfahren rechtskräftig negativ abgeschlossen wurde und die sich trotz der vollstreckbaren Verpflichtung zur Ausreise weiterhin in Österreich aufhalten. Sämtliche Personen, die von einer Charteroperation erfasst sind, wären verpflichtet gewesen, das österreichische Bundesgebiet freiwillig zu verlassen.Darüber hinaus liegt bei mehr als 40 Prozent der Rückzuführenden mindestens eine rechtskräftig strafrechtliche Verurteilung vor, so das Innenministerium. (jd)