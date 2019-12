Kein Wimmer-Comeback in der Stadt Linz

Vorerst wird es nichts mit einem Comeback von Detlef Wimmer in Linz.

Nina Bacher ist die neue Direktorin für den Geschäftsbereich Abgaben und Steuern.

Völlig überraschend hat sich im Jänner dieses Jahres Detlef Wimmer (FPÖ) aus der Politik zurückgezogen. Er gab seinen Posten als Vize-Bürgermeister und auch seinen Chefposten bei der Linzer FP ab.Grund: Er wolle sich anderen Aufgaben zuwenden. Und die suchte er dann offenbar in der Stadt Linz.Wimmer bewarb sich nämlich um den vakanten Posten des Direktors für den Geschäftsbereich Abgaben und Steuern (wir berichteten ).Doch vorerst wird es nichts mit einem Comeback von Wimmer am Magistrat. Neue Direktorin wird nämlich Nina Bacher. Die 37-jährige Juristin und Steuerberaterin setzte sich in einem Hearing gegen fünf andere Bewerber – zwei Frauen und drei Männer – durch.Und Wimmer? Der könnte sich schon bald für einen anderen Top-Job bewerben. Linz sucht nämlich einen neuen Magistratsdirektor. Und Wimmer hat schon anklingen lassen, dass er sich vorstellen kann, sich auch hier zu bewerben.