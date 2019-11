Keine Drogen: Harry Mortons (38) Tod geklärt

Bei der Autopsie stellte sich heraus, was den frühen Tod von Lindsay Lohans Ex verursachte.

Am Samstagnachmittag fand seinen Bruder Harry Morton in seiner Villa in Beverly Hills. Der Notarzt versuchte noch, den 38-Jährigen vor Ort wiederzubeleben, aber es war vergeblich. Harry starb.Mortons Halbschwester war an einer Überdosis gestorben. Er selbst führte eine Restaurantkette und war auch Besitzer des "Viper Room". Vor diesem Lokal, das einst Johnny Depp gehörte, starb River Phoenix an einer Überdosis.Deshalb glaubten viele zu wissen, woran der Hollywood-Playboy (Beziehung mit u.a. Lindsay Lohan, Affären mit u.a. Demi Moore und Britney Spears) gestorben war.Doch bei der Autopsie stellte sich heraus: Es waren keine Drogen im Spiel. Stadtdessen starb der Sohn des Hard-Rock-Cafe-Gründers Peter Morton an einer koronaren Herzerkrankung und einem vergrößerten Herzen.Drei der Hauptarterien zum Herzen seien verkalkt gewesen. Dadurch wurde das Herz mit Blut- und Sauerstoff unterversorgt, was zum Herzinfarkt führte.