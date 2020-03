19.03.2020 13:30 Keine Fiebermessungen bei Bangkok-Rückkehrer

Der Flughafen in Wien-Schwechat Bild: Leserreporter

Bei einer Maschine aus Bangkok sind am Donnerstag in der Früh auf dem Flughafen Wien in Schwechat die Kontrollen der Passagiere auf die Körpertemperatur entfallen.