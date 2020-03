Angelo Kelly wegen Virus bei "Masked Singer" raus

John Kelly warf bei "Let's Dance" hin, Angelo bei "Masked Singer" und eine dritte Kelly schuftet als Krankenschwester. Eine Familie und Corona.

"Kakerlake" Angelo kann nicht aus Irland weg

Familien-Mitglied krank: John bleibt in Spanien

Maite zittert um ihre Schwester

Die Kelly Family ist groß und über mehrere Länder verstreut. Zu Zeiten von Corona ist das für die berühmten Familienmitglieder besonders schwierig.Innerhalb von zwei Tagen stiegen zwei Familien-Mitglieder aus TV-Shows aus. Aber noch schwerer hat es die große Schwester Caroline, wie Maite Kelly schilderte.Niemand wusste, dass Angelo Kelly bei "The Masked Singer" in Deutschland mitmachte. Unter dem Kostüm der Kakerlake versteckte er mehr oder weniger gekonnt seine Identität. Seit Montag ist aber Schluss. Angelo lebt in Irland und musste ständig hin und her reisen. Solang das Virus tobt, ist das für ihn keine Alternative mehr. Er warf hin. Von allen Kellys hat er es aber noch vergleichsweise gut.Sein Bruder John Kelly war bei "Let's Dance". Schon am Freitag fehlte er, weil ein Familienmitglied zuhause in Spanien krank ist. Anfangs sah es noch aus als würde er zurück zur Show kommen, aber. Die Zustände zuhause seien einfach zu schlimm, ließ er ausrichten. Eine TV-Sendung wird in so einer Situation zur Nebensache.Welches Familienmitglied krank ist und ob es sich um Corona handelt, verriet John nicht. Das ist Privatsphäre.Doch Schwester Maite verriet, dass zumindest ein Kelly-Familienmitglied ständig im Spital ist. Caroline, ihre älteste Schwester ist Krankenschwester. Mit teils tränenerstickter Stimme forderte Maite schon vergangene Woche auf, zuhause zu bleiben.