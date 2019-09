Masseur, der Kevin Spacey belastet, stirbt vor Prozess

In den Medien war der Mann als John Doe bekannt, belastete Kevin Spacey aber schwer. Bevor es zum Prozess kommen konnte, starb der Mann.

Juli: Aussage verweigert, Prozess eingestellt

Er soll laut "Los Angeles Times" "in mittleren Jahren" gewesen sein. Jener Masseur, der von Kevin Spacey (60) begrapscht wurde. Bei einer Massage, die der Mann dem Schauspieler in seinem Haus gab, soll ihn Spacey nicht nur zweimal gezwungen haben, seine Genitalien anzugreifen, sondern auch versucht haben, ihn zu küssen. Zusätzlich soll er ihm auch Oralverkehr angeboten haben. Im September 2018 klagte der Mann den Schauspieler.Ob es nun zum Prozess kommt, ist nicht mehr sicher, denn "John Doe" starb, wie nun bekannt wurde. Am Dienstag reagierten Spaceys Anwälte umgehend. Nun läuft eine Frist von 90 Tagen, in denen John Doe von einem Nachlassverwalter ersetzt werden muss. Der Mann ist aber laut seiner Familie noch nicht einmal begraben, während die Uhr bereits tickt.Erst im Juli verlief eine weitere Anklage gegen Spacey im Sand . Der 18-Jährige, von dem die damaligen Vorwürfe stammten, verweigerte vor Gericht die Aussage.