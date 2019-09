Khloe zeigt neue Nase: Operiert oder Photoshop?

Fans wundern sich über die schmale Nase von Reality-TV-Darstellerin Khloe Kardashian.

Erst vor wenigen Tagen sorgte Verona Pooth mit ihrem neuen Look für Aufsehen , jetzt ist es Khloe Kardashian (35). Die Reality-TV-Darstellerin hatte auf Instagram mehrere Fotos von sich mit geteilt, auf der ihre Nase um einiges dünner und kantiger aussieht. Auch die Lippen schauen viel voller aus, als sonst. Die Fotos kommentierte sie mit den Worten: "Hydriert und gesund!"Bei vielen Followern kommen diese Postings überhaupt nicht gut an. "Bitte hör' auf, Dinge mit deinem Gesicht zu machen", schreibt etwa ein User. In einen anderen Kommentaren heißt es: "Khloe, bist du das wirklich" oder "Ich liebe dich wirklich sehr, aber die Veränderungen in deinem Gesicht nicht."Khloe ist es mit den bösen Beschuldigungen inzwischen zu bunt geworden. Sie hat etliche Kommentare unter ihrem Instagram-Bild gelöscht. Ob sie tatsächlich beim Beauty-Doc war oder doch ein Instagram-Filter an ihrem veränderten Aussehen schuld ist, hat sie bis jetzt noch nicht verraten.(lm)