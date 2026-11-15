i Digitales Gesicht mit Binärcode pixabay.com KI-Sicherheitslücke KI versteckt geheime Botschaften in Bildern Forscher haben untersucht, wie KI-Modelle geheime Nachrichten in Bildern verbergen. Das Überraschende: Die Systeme verstehen sich gegenseitig. Von Technik Heute 15.11.2026, 14:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Künstliche Intelligenz kann mehr als nur Texte schreiben und Bilder erstellen. Wie eine neue Untersuchung zeigt, sind KI-Modelle auch in der Lage, geheime Botschaften in Bildern zu verstecken - und diese gegenseitig zu entschlüsseln.

Der KI-Sicherheitsforscher Bryan Chan hat gemeinsam mit Kollegen der Singapore AI Safety Fellowship untersucht, wie große Sprachmodelle geheime Nachrichten in Bildern verbergen. Dabei testeten sie 50 Kurztexte in 15 verschiedenen Sprachen, darunter Englisch, Deutsch und Russisch.

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Wie t3n berichtet, forderten die Forscher zunächst das KI-Modell Fable 5.1 von Anthropic auf, Bilder zu entwerfen, in denen bestimmte Botschaften versteckt sind. Dabei gaben sie der KI bewusst nicht vor, welche Methode sie verwenden sollte.

Unterschiedliche Codierungen

Fable setzte bei der Codierung vor allem auf Objekthöhen, Drehungen und Neigungswinkel. In einer nächtlichen Skyline etwa repräsentierte ein höherer Wolkenkratzer einen Buchstaben weiter hinten im Alphabet. Eine ähnliche Logik kam bei Sternen oder Grashalmen zum Einsatz.

OpenAIs Modell GPT-6 Astra ging hingegen völlig anders vor. Statt Gebäudehöhen verwendete die KI Morsezeichen, die ersten Buchstaben von Bildobjekten oder Braille-Muster in Fenstern. Komplett neue Codierungsmethoden erfand jedoch keines der Modelle.

KI versteht die Konkurrenz

Überraschenderweise konnten die KI-Modelle die versteckten Botschaften der jeweils anderen erkennen. Im Kreuztest entschlüsselte GPT-6 Astra 44 von 50 Bilderrätseln von Fable. Fable selbst kam auf 42 von 50 erfolgreichen Versuchen. Die KI-Modelle erkannten die Entwürfe der Konkurrenz teils sogar besser als ihre eigenen.

Die Bilder des Tages i ?

Für den Alltag sehen die Forscher zwar keine unmittelbare Gefahr. Dennoch könnten Risiken entstehen, etwa wenn KI-Agenten versuchten, versteckte Informationen an Sicherheitskontrollen vorbeizuschleusen. OpenAI hat nach mehreren Sicherheitsvorfällen angekündigt, seine Modelle künftig in einer simulierten Internetwelt zu trainieren.