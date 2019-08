Kia Niro Modelljahr 2020 ist ab sofort erhältlich

Der Kia Niro geht aufgefrischt ins neue Modelljahr, zu erkennen ist er vor allem an der neuen Frontpartie.

Kia hat dem Niro für das neue Modelljahr ein neues Gesicht und kleine technische Änderungen spendiert.Zu erkennen ist der neue Modelljahrgang an den markanten LED-Tagfahrlicht und je nach Modell auch an neuen LED-Scheinwerfern und LED-Nebelscheinwerfern.Im Innenraum hat man die Optik ebenfalls aufgefrischt und dem Niro ein bis zu 10,25" Touchscreen spendiert. In der Basis kommt ein 8" Touchscreen zum Einsatz.Dank einer größeren Batterie schafft der Niro Plug-in-Hybrid jetzt auch bis zu 65 Kilometer rein elektrische Reichweite.Preislich startet der Niro Hybrid in Titan Ausstattung bei 27.990,- Euro, der Plug-in-Hybrid ist ab 35.490,- Euro erhältlich.Stefan Gruber, autoguru.at (sg)