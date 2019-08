Kim Kardashian benennt Shapewear um

Mit der erfolgten Namensänderung folgt auch die Nennung eines Release-Datums.

Die Shapewear-Kollektion von Kim Kardashian, welche eigentlich unter dem Namen "Kimono" erscheinen sollte, bekommt nun einen neuen Namen.Der ursprüngliche hatte für viel Aufruhr und einen Shitstorm in sozialen Netzwerken wie Twitter und Instagram gesorgt.Nachdem der Name der japanischen Tradition zugewiesen wurde und Kim somit vorgeworfen wurde, einen kulturellen Diebstahl zu begehen.Skims Solutionwear ist es geworden. Ein Wortspiel aus Kims Namen und dem englischen Wort "skins", was für alle Facetten unterschiedlicher Hauttypen stehen und somit die Vielfältigkeit thematisieren soll. Diesmal sind auch die Fans zufrieden.Zur Namensverkündung gab es auch ein Video, auf dem Polaroid-Fotos von Kim in ihrer Shapewear zu sehen sind.Am 10. September können Fans online die Figur formende Wäsche kaufen. (GA)