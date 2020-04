Kinder sollen noch vor den Ferien zur Schule gehen

Schüler, Eltern und Lehrer sind von der Corona-Krise betroffen. Sie alle fragen sich: Wie geht es weiter? "Heute" hat dazu Bildungsdirektor Alfred Klampfer interviewt.

Die Ungewissheit ist groß bei allen, die in irgendeiner Form mit Schule zu tun haben. Berufstätigen Eltern stellt sich die Betreuungsfrage und Lehrer und Schüler wissen noch nicht so recht, wie es heuer weitergeht. Wir haben Bildungsdirektor Alfred Klampfer deshalb einige Fragen gestellt.Dass die Maturantinnen und Maturanten sowie die Berufsschülerinnen und -schüler ihre Abschlüsse machen können, ist bereits fixiert. Die Entwicklung der Corona-Ausbreitungsgeschwindigkeit stimmt mich zuversichtlich, dass auch alle anderen Kinder vor den Ferien wieder schrittweise in die Schule gehen können.Sollte die Krise noch länger dauern, sind Kursformate mit Lehramtsstudierenden angedacht.Grundsätzlich dienen die Sommerferien auf der einen Seite der Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer, auf der anderen Seite ist es Urlaubszeit.Es findet kein Regelunterricht statt. Vordergründig geht es um den Jahresabschluss und jene drei Fächer, die bei der Matura bzw. Abschlussprüfung abgefragt werden. Diese Fächer werden verstärkt behandelt.Nein, eigentlich nicht. Ich habe sehr viele positive Rückmeldungen sowohl von Eltern als auch von Lehrern und Schülern erhalten. Viele konnten sich nicht vorstellen, dass das Lernen von zuhause aus gut funktionieren kann. Natürlich gab es auch kritische Rückmeldungen, dass zu viel oder zu wenig verlangt wird, dass die Kommunikation über die vielen Kanäle schwierig ist oder dass es mehr an Abstimmung benötigt. Aber das hält sich in Grenzen.