29.11.2019 10:01 Kinder vor ihrer Schule am Zebrastreifen angefahren

Auf einem Zebrastreifen in Stadl-Paura wurden zwei Kinder angefahren. Bild: Symbolfoto: Matthias Lauber

Schwerer Unfall in der Früh in Stadl-Paura (Wels-Land). Zwei Buben wurden am Zebrastreifen von einem Auto angefahren und verletzt.