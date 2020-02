Bei dieser Messe in Wien war echt der Bär los

120 Teddybären saßen am Sonntag in einer Kirche in Margareten – als Geschenk für 80 Kinder in einem Mutter-Kind-Heim.

Herzerwärmende Aktion am Sonntag in der Kirche St.-Johannes-der-Täufer in der Margaretenstraße 141 (Wien-Margareten): Besucher nahmen flauschige Teddybären in die Messe mit, diese blieben nach dem Gottesdienst in den Bänken sitzen und wurden von Helfern der Pfarre eingesammelt.120 Stofftiere werden nun an bedürftige Kindern in einem benachbarten Mutter-Kind-Heim verteilt. Die Teddybären sollen die Kleinen nach Schicksalsschlägen wieder aufmuntern.Teddybären seien "ein Zeichen der Liebe, das wir mit dieser Aktion setzen wollen", so der Pfarrer in seiner Predigt. Die Leiterin des Mutter-Kind-Heims, Vera Rangelova-Neuheimer, bedankte sich herzlich im Namen ihrer Schützlinge: "Dieses Zeichen der Liebe ist das, was unsere Kinder ganz besonders brauchen!"