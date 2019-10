Kitchen Life-Hacks: Welche sind top und welche flop?

Life-Hacks sollen das Leben mit simplen Tricks ein kleines Stück einfacher machen. "Heute.at" hat ein paar dieser Ideen getestet und zeigt, welche wirklich funktionieren.

Ob zum Thema Beauty, Mode, Auto, Wohnen, Haushalt oder Essen - sogenannte Life-Hacks, also Lebenskniffe, gibt es in den unterschiedlichsten Bereichen.Auf diversen Video-Plattformen und in den sozialen Medien wimmelt es dabei geradezu von selbsternannten Experten, die mit teils ungewöhnlichen Methoden versuchen, den Alltag ein wenig einfacher zu gestalten.Vor allem zum Thema "Food & Kitchen" gibt es scheinbar unzählige Tipps und Tricks, mit denen man sich offenbar nicht nur viel Zeit, sondern auch ganz viele Nerven und Stress sparen kann.Da werden schon einmal gerne Erdbeeren mit einem Strohhalm entstielt, eine Mango mit einem Glas geschält oder Eier in einem Behälter gepellt. Klingt im ersten Moment etwas kurios, soll aber tatsächlich funktionieren.wollte es genau wissen und hat fünf Life-Hacks zum Thema Küche selbst probiert. Welche Tipps dabei wirklich funktioniert haben und von welchen du besser die Finger lassen solltest, erfährst du im Video oben.