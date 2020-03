Klettertour an der Spitze des Stephansdom

Vor 75 Jahren wurden der Stephansdom zerstört gegen Ende des zweiten Weltkrieges. Der ORF dreht dafür eine Dokumentation und lässt daher einen Kameramann in luftige Höhen drehen.

Dokumentation ist Anlass für Klettertour

Knapp unterhalb der Spitze des Stephansturms in circa 130 Metern Höhe. Will da wieder einmal Dompfarrer Toni Faber seinem Herrn näher sein?Der Kraxler ist ein Kameramann des ORF, der sich vom Turm abseilt. Derzeit wird eine große Doku zum 75. Jahrestag der Zerstörung des Doms am Ende des Zweiten Weltkriegs gedreht.