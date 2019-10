Klima-Aktivisten seilen sich von Salztorbrücke ab

In Wien haben sich am Mittwoch Klima-Aktivisten von der Salztorbrücke in Wien abgeseilt. Die Aktivisten von "Extinction Rebellion" streamten im Internet.

Klima-Aktivisten der Gruppe "Extinction Rebellion Österreich" besetzten am Mittwoch die Salztorbrücke in Wien. Einige von ihnen haben sich von der Brücke abgeseilt.In einem auf Facebook geteilten Video sieht man die Aktion. Einige Aktivisten haben Zelte aufgestellt. Auf der Brücke wurden viele Pflanzen aufgestellt, dies ist ebenfalls auf dem Video zu sehen."What do we want? - Climate-Justice! When do we want it? - Now!" () skandieren die Klimaschützer auf dem Video. Die Salztorbrücke befindet sich ganz in der Nähe vom Schwedenplatz und verbindet die Innere Stadt und die Leopoldstadt.Bereits in den vergangenen Tagen setzten die Aktivisten von "Extinction Rebellion" Protestaktionen . Am Montag fanden etwa weltweit Klima-Proteste statt.Bei der heutigen Aktion, bei der sich die Aktivisten abgeseilt haben, war auch die Polizei vor Ort, wie eine Twitter-Userin festgehalten hat.Die Demonstranten streamen ihren Protest live im Internet.