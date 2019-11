Extinction-Rebellion-Chef relativiert Holocaust

Roger Hallam, Mitbegründer der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion, relativiert in einem Interview den Holocaust als "normales Ereignis".

Extinction Rebellion als weltweites Netz

Aufregung um den Klimaschützer Roger Hallam. Der Mitgründer der Klimaschutz-Bewegung "Extinction Rebellion" gab der deutschen "Zeit" ein Interview, in dem er den Holocaust mehrmals relativierte.Den (deutschen) Umgang mit dem Thema nennt Hallam dabei ein "Trauma", das lähmen könne. Es tue den Deutschen nicht gut, dass sie den Holocaust für einzigartig hielten. Denn Genozide seien "ein fast normales Ereignis", sagt der 52-Jährige und bezieht sich auf andere Völkermorde der Geschichte."Die Belgier kamen im späten 19. Jahrhundert in den Kongo und haben ihn dezimiert", sagt Hallam unter dem Verweis darauf, dass es in den vergangenen 500 Jahren immer wieder Genozide gegeben hat.Dieser Logik folgend sagt er, dass der Holocaust für ihn "" – "nur ein weitere Scheiß in der Menschheitsgeschichte" sei.Bei der Gruppe "Extinction Rebellion" handelt es sich um ein 2018 in Großbritannien gegründetes Klimaschutzbündnis. Im Oktober agierte sie über mehrere Tage hinweg in mehreren Städten Europas. So marschierten sie etwa auch durch Wien