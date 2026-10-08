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Badezimmer Reinigung und Hygiene
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Einfacher Trick

Klobürste stinkt? Dieses Hausmittel hilft

Schlechte Gerüche im Bad kommen oft nicht von der Toilette selbst, sondern von der Klobürste. Ein simples Küchenmittel schafft Abhilfe.
Technik Heute
Von Technik Heute
08.10.2026, 15:13
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Die Toilette ist einer der Räume, in denen es am ehesten unangenehm riechen kann. Doch die Ursache für strenge Gerüche liegt nicht immer im WC selbst - auch die Klobürste kann mit der Zeit zur Problemquelle werden.

Die Lösung ist simpel und liegt wahrscheinlich in jeder Küche: Spülmittel. Eine geringe Menge davon auf die Klobürste geben, die Toilette damit reinigen und anschließend spülen - schon verbreitet sich ein angenehmer Duft im Raum.

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Zudem lassen sich so Bakterien und Verschmutzungen einfach und günstig entfernen, berichtet chip.de. Das Mittel ist lebensmittelecht und belastet die Umwelt nur geringfügig.

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Mehrere Vorteile auf einen Streich

Ein weiterer Pluspunkt: Spülmittel erzeugt auf keramischen Oberflächen - wie bei den meisten Toilettenschüsseln - eine spiegelglatte Schicht. Diese Glätte hält künftige Verschmutzungen ab.

Die im Spülmittel enthaltenen Tenside reduzieren außerdem die Oberflächenspannung des Wassers. Die Folge: Wasser kann besser abfließen. Das beugt der Bildung von Kalk- und Urinsteinen vor.

tec,08.10.2026, 15:13
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