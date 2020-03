Klopapier-Produktion in NÖ läuft jetzt rund um die Uhr

Rekordverdächtige Toilettenpapier-Produktion in Ortmann bei Pernitz: Bis zu 6.000 Paletten werden an einem Tag ausgeliefert, daher seien "Hamsterkäufe nicht nötig"!

Bei Essity in Ortmann in der Gemeinde Pernitz in NÖ läuft die Toilettenpapier-Produktion nach Unternehmensangaben "rund um die Uhr auf einem rekordverdächtigen Niveau". Die Sorge, dass es wegen Hamsterkäufen in der Covid-19-Ausnahmesituation zu einem Versorgungsengpass kommt, sei unbegründet. Menschen müssen sich im Supermarkt nicht auf die Ware stürzen Um die gestiegene Nachfrage bedienen zu können, sind die Maschinen in Ortmann laut einer Aussendung vom Montag aktuell auf Hochtouren in Betrieb. Jeden Tag werden demnach mehrere Millionen Rollen Toilettenpapier produziert. "Die Auslieferung an den Handel wurde von sechs Tagen pro Woche auf sieben Tage erweitert", teilte das Hygiene- und Gesundheitsunternehmen mit."Derzeit liegt unser Auslieferrekord bei 6.000 Paletten Toilettenpapier an einem Tag", berichtete Andreas Greiner, Leiter des Essity-Werks in Ortmann. Zudem sei die Versorgung mit den erforderlichen Rohstoffen für die kommenden Wochen und Monate sichergestellt und für ausreichend Transportkapazitäten gesorgt. "Hamsterkäufe sind nicht nötig", betonte Greiner.