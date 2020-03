Knapp 4.500 Infizierte, 23 Tote in Österreich

In der Nacht auf Dienstag ist die Zahl der Erkrankungen durch das Coronavirus in Österreich weiter gestiegen. Mittlerweile gibt es bereits fast 4.500 Kranke.

Nach einer kurzen Abflachung am Sonntag gab es am gestrigen Montag wieder einen Anstieg bei den Neuinfektionen in Österreich. Und auch in der Nacht auf Dienstag ist die Zahl der Corona-Kranken im Land erneut gewachsen. Mit Stand 5.45 Uhr gibt es derzeit 4.474 Personen, die mit dem Virus infiziert sind.Innerhalb von acht Stunden haben sich also weitere 27 Menschen mit Covid-19 angesteckt. Am Montagabend waren es noch 4.447 bestätigte Fälle gewesen.Corona-Hotspot ist dabei weiterhin Tirol mit schon über 1.000 Infizierten (Stand 5.45 Uhr 1.065). Dann folgen Oberösterreich (764), Niederösterreich (609) und Wien (557). Nur im Burgenland gibt es noch unter 100 Infizierte, hier sind es 85.Die Zahl der Todesfälle ist in Österreich in den vergangenen Tagen ebenfalls stark gestiegen. Mittlerweile sind bereits 23 Personen an Corona gestorben.