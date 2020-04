Knapp 9.000 Österreicher haben Coronavirus besiegt

Über 14.400 Menschen haben sich in Österreich bisher mit dem Coronavirus angesteckt. Doch auch die Zahl der Genesenen wird immer größer.

Wie das Bundesministerium für Inneres am Donnerstag mitteilt, gab es in Österreich bisher 14.459 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 410 Personen an den Folgen des Virus verstorben.967 Infizierte befinden sich aktuell in krankenhäuslicher Behandlung, 238 davon liegen auf Intensivstationen. 8.986 Menschen haben das Virus besiegt und sind wieder genesen.Laut dem amtlichen Covid-19-Dashboard des Gesundheitsministeriums sind derzeit 5.063 Personen im Land an Corona erkrankt. Darunter befinden sich auch 394 Kinder, 73 sind unter fünf Jahre alt.Die meisten Kranken gibt es dabei weiterhin in Tirol, hier sind momentan 1.061 Menschen infiziert. Danach folgen Wien (993), Niederösterreich (929) und die Steiermark (849).Die Aufteilung der weiteren Bundesländer: Oberösterreich (418), Salzburg (388), Vorarlberg (204), Kärnten (111) und Burgenland (110).