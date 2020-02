Kochen ist gut für deine mentale Gesundheit

Ob Brot selber backen, Lasagne machen oder eine einfache Suppe: Wer Zeit in der Küche verbringt, tut seiner Seele einen Gefallen

Flow: Zeitgefühl verlierenMusik anstellen, Schoss anziehen und in Ruhe ein Abendessen vorbereiten: Beruhigt dich dieser Gedanke auch? Kochen hat laut einer neuen Studie einen positiven Einfluss auf unsere mentale Gesundheit. Das australischebesagt, dass Kochen uns in einen Flow-Zustand versetzt, in den Zustand also, in dem eine Person ganz auf ihr Tun konzentriert ist und darin aufgeht, sich selbst dabei vergisst, das Zeitgefühl weitgehend verliert (außer man erwartet Gäste) und Kopf und Körper im Einklang zusammenarbeiten.Serotonin auf TellerKochen stärkt unsere Achtsamkeit, lässt uns auf das Jetzt konzentrieren und befriedigt unsere Kreativität nach einem langen Bürotag. So werden Kochtherapien auch regelmäßig bei depressiven Menschen in Kliniken angewandt, genau wie Mal- oder Sporttherapien.Auch das Belohnungszentrum wird beim Kochen aktiviert, weil wir selber etwas kreieren und dies dann oft mit anderen teilen. Selber kochen und frische Zutaten sind doppelt gut für unsere Psyche:werden in unserem Darm produziert. Gesundes Essen hilft also, unsere Emotionen zu balancieren und uns happy zu machen.