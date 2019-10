Kogler nominiert Sondierungsteam

Drei Tage vor der zweiten Sondierungsrunde mit der ÖVP hat der grüne Bundessprecher Kogler sein Team dafür vorgestellt. Wie es sich für die Grünen gehört, wird die Geschlechter-Quote eingehalten.

Überraschende Nominierung

"Keep cool down everybody"

Am Freitag um zehn Uhr sitzen den VP-Verhandlern (vier Männer, zwei Frauen) drei Männer und drei Frauen gegenüber. Parteichef Kogler setzt auf deren unterschiedliche Expertisen.Rudi Anschober soll Regierungs- und Sondierungserfahrung einbringen, Leonore Gewessler die Themen Ökologie und NGOs abdecken. Alma Zadic ist gelernte Rechtsanwältin, zudem war sie Mitglied des BVT-Ausschusses.Der Budgetexperte Josef Meichenitsch war jahrelang Koglers Vize-Büroleiter und zuletzt in der Finanzmarktaufsicht tätig. Die größte Überraschung im grünen Sondierungsteam ist wohl Wiens Grünen-Chefin Birgit Hebein.Sie gilt als große Kritikerin der ÖVP und skeptisch gegenüber Türkis-Grün. Mit ihrer Nominierung will Kogler Geschlossenheit zwischen Bundes-Grünen und den Ökos in der Hauptstadt demonstrieren, die politisch als deutlich weiter links gelten.Man wolle jedenfalls "positiv" in die Sondierungen gehen, so Kogler: "Man soll sich nicht immer nur fürchten und nur die Risiken sehen, sondern möglicherweise auch Chancen."Einschränkung: Der Ausgang der Verhandlungen sei "völlig offen". "Ich will die Erwartungen nicht zu hoch hängen. Die Unterschiede sind enorm." In Sachen Dauer der Verhandlungen ersuchte Kogler – in eher holprigem Englisch – um Gelassenheit: "Keep cool down everybody."