11.11.2019 5:30 Koks an Teamkicker verkauft: Kuljic vor Gericht

Sanel Kuljic vor Gericht. Bild: picturedesk.com

Strafbank statt Strafraum: Ex-Kicker Sanel Kuljic muss sich am 5. Dezember wegen Drogenhandels vor Gericht verantworten. Er soll Koks an einen Ex-Teamspieler verkauft haben. Was ihm jetzt droht.