Kommt bald das erste "Sommerhaus"-Baby?

Schmutzig, unbequem und viel zu wenig Platz – von wegen: Der Sommerhaus-Sex von Jasmin und Willi Herren (44) lief offenbar ganz anders ab!

In der vierten Folge des TV-Formats genossen der Ballermann-Sänger und seine Frau ein heißes Stelldichein – auf der Außentoilette der Finca. ( "Heute.at" hat berichtet Für viele Zuschauer ein unmöglicher Ort für eine schnelle Nummer – schließlich wurde das spartanische Bad immer wieder als versifft und viel zu klein beschrieben. Doch wie die Eheleute jetzt im Interview verrieten, war ihr Quickie nicht von Ekel und Enge getrübt: "Jeden Morgen haben Steffi und ich dieses Klo sauber gemacht. Dieses Klo war sauber!", schilderte Jasmin und Willi fügte hinzu: "Das ist nicht so klein, wie das den Anschein im Fernsehen macht!"Auch über den Grund für das spontane Schäferstündchen plaudern die Herrens ganz ungeniert. Doch seht selbst! (Video oben)Willi ist übrigens wieder erfolgreich am Ballermann gelandet:(jd)